Schorndorf: Diebstahl in Getränkemarkt – Täter verletzt Angestellten schwer

Ein Unbekannter hat am Montagnachmittag (25.07.) bei einem Ladendiebstahl in Schorndorf einen Angestellten schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, hatte der 57-jährige Angestellte eines Getränkemarkts in der Stuttgarter Straße den Unbekannten dabei beobachtet, wie er Waren einsteckte und damit das Geschäft verließ ohne zu bezahlen.

Der 57-Jähriger Angestellte verfolgte den Dieb zu Fuß in Richtung Siechenfeldstraße. Bei einer Parallelstraße zur Stuttgarter Straße erreichte der 57-Jährige den Tatverdächtigen. Dieser soll dem Angestellten umgehend gegen das Bein getreten haben. Während der Tatverdächtige flüchtete, musste der Verletzte vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden.

Zum geflüchteten Tatverdächtigen liegt folgende Beschreibung vor:

Er war circa 30 Jahre alt

circa 1,80 Meter groß

athletische Figur

sehr kurzes Haar oder Glatze

Zum Tatzeitpunkt trug er eine kurze schwarze Hose, eine schwarz-rote Trainingsjacke und hatte einen schwarz-grauen Rucksack bei sich.

Die Spur des Unbekannten verlor sich nach Angaben der Polizei im Bereich eines Baumarktes in der Stuttgarter Straße. Eine nach dem Vorfall von der Polizei eingeleiteten Fahndung nach dem Tatverdächtigen blieb bislang erfolglos. Hinweise nimmt die Polizei in Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 - 2040 entgegen.