In Schorndorf ist es am vergangenen Wochenende (12.11.-13.11.) zu drei Wohnungseinbrüchen gekommen.

Der erste Einbruch wurde nach Angaben der Polizei am Freitagabend in der Johannesstraße angezeigt. Einbrecher hätten die Abwesenheit der Bewohner ausgenutzt, um in ein Wohnhaus einzusteigen. Die Täter brachen eine Terrassentür auf und nahmen eine Uhrensammlung sowie Bargeld mit. Der Gesamtschaden beläuft sich laut Polizei auf mehrere tausend Euro.

Zwei weitere Einbrüche