Schorndorf: Frau findet Giftköder beim Gassigehen - Polizei sucht Zeugen

In Schorndorf-Schlichten hat eine Gassi-Geherin am Mittwochmorgen (29.03.) einen Giftköder vorgefunden. Laut Angaben der Polizei schnappte ihr Hund auf einem Gartengrundstück am Wegesrand ein Stück Bierwurst auf.

Bierwurst stellt sich als Giftköder heraus

Die Frau vermutete, dass es sich dabei um einen Giftköder handelte und brachte ihren Hund vorsorglich zum Tierarzt. Der Hund zeigte Anzeichen einer Vergiftung, sodass er zum Erbrechen gebracht wurde. Am erbrochenen Stück Bierwurst konnten zudem Hinweise festgestellt werden, die auf einen Giftköder schließen lassen.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07181/2040 bei der Polizei Schorndorf melden.