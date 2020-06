Schorndorf: Fußgänger schubst 63-Jährige vom Fahrrad

Ein 57-jähriger Fußgänger hat am Mittwochmorgen (24.06.) in Schorndorf eine 63-Jährige vom Fahrrad geschubst. Wie aus einer Pressemitteilung der Polizei hervorgeht, war die Frau gegen 10.45 Uhr auf dem Gehweg der Gottlob-Bauknecht-Straße in Richtung Welzheimer Straße gefahren, als ihr der 57-Jährige zu Fuß entgegen kam. Laut Polizeibericht äußerte der Mann der Fahrradfahrerin gegenüber lautstark, dass es sich um einen Gehweg und nicht um einen Radweg handeln würde. Als die Frau an dem Mann vorbeifahren wollte, schubste er sie vom Fahrrad.

Die Frau stürzte auf die Straße. Ein Autofahrer, der auf der Straße unterwegs war, konnte noch rechtzeitig anhalten. Die 63-Jährige zog sich beim Sturz leichte Verletzungen zu. Der 57-jährige Fußgänger rannte nach dem Vorfall davon, konnte aber von einem Zeugen bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Den Mann erwartet nun eine Strafanzeige.