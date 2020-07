Schorndorf: Getränkelaster verliert Ladung auf Gmünder Straße

Auf der Gmünder Straße in Schorndorf kam es am Freitag Morgen (10.7.) zu einem Vorfall, bei dem sich mehrere Getränkekisten und deren Inhalt auf der Straße verteilten. Der Lastkraftwagen war offenbar unterwegs vom Kaufland in der Lutherstraße in Richtung Urbach, als er aus bislang ungeklärter Ursache einen Teil seiner Ladung verlor.

Ein Getränkelaster verlor am Freitag, 10.7.2020, einen Teil seiner Ladung. © Benjamin Beytekin

Mehrere Getränkekisten fielen aus dem Anhänger und verteilten sich goßflächig auf der Straße, der Inhalt einiger Flaschen auch. Nach ersten Informationen waren unter den Opfern auch Bierflaschen zu beklagen.