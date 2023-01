Schorndorf-Haubersbronn: Zwei Personen bei Unfall verletzt

In Schorndorf-Haubersbronn ist es in der Wieslauftalstraße/Welzheimer-Wald-Straße am frühen Donnerstagabend (12.01.) zu einem Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, kam es zu einem Vorfahrtsunfall. Dabei wurden zwei Personen leicht verletzt.

Zusammenstoß auf Kreuzung

Drei Autos sollen an der Kollision beteiligt gewesen sein. Eine Person wurde dabei offenbar zunächst im Auto eingeklemmt. Der Unfallverursacher, so die Polizei in einer ersten telefonischen Info, sei ungebremst in die dortige Kreuzung gefahren und dabei in die zwei Autos gestoßen. Das war aber nur ein erster, noch nicht ganz abgesicherter Zwischenstand.

Weitere Informationen folgen gegen 21 Uhr.