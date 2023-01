Schorndorf-Haubersbronn: Person bei Unfall in Auto eingeklemmt

In Schorndorf-Haubersbronn ist es in der Wieslauftalstraße/Welzheimer-Wald-Straße am frühen Donnerstagabend (12.01.) zu einem Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, kam es zu einem Vorfahrtsunfall mit mehreren verletzten Personen.

Zusammenstoß auf Kreuzung

Drei Autos sollen daran beteiligt gewesen sein. Eine Person wurde dabei im Auto eingeklemmt. Der Unfallverursacher, so Polizei, sei ungebremst in die dortige Kreuzung gefahren und dabei in die zwei Autos gestoßen.

Weitere Informationen folgen in Kürze.