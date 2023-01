Schorndorf: Kia fährt auf parkenden VW auf – 20.000 Euro Schaden

Am frühen Sonntagmorgen (15.01.) ist es in Schorndorf zu einem Auffahrunfall gekommen. Eine 35-Jährige Kia-Fahrerin befuhr gegen 0.39 Uhr die Schlichtener Straße in Richtung Stadtmitte.

Kia kracht in parkenden VW - 20.000 Euro Schaden

Nach Angaben der Polizei fuhr die 35-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem Kia auf einen am rechten Fahrbahnrand parkenden VW auf.

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Es entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.