Schorndorf-Miedelsbach: 21-jähriger Radfahrer stürzt und verletzt sich dabei schwer

Ein 21-jähriger Radfahrer war am Sonntag (2.8.) gegen 2 Uhr auf dem Radweg von Miedelsbach in Richtung Haubersbronn entlang gefahren. Bei der Brücke zur Ortsumfahrung Haubersbronn kam der Radfahrer nach rechts von der Straße ab. Der Biker zog sich laut Polizei beim Sturz schwere Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Polizei veranlasste zur Beweissicherung eine Blutuntersuchung, da sie davon ausgeht, dass der Radler zuvor Alkohol konsumiert hatte. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, teilt die Polizei mit.