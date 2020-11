Schorndorf-Miedelsbach: Herrenuhren bei Einbruch in Wohnhaus gestohlen

Bislang Unbekannte sind am Donnerstag (29.10.) zwischen 10 Uhr und 19 Uhr in ein Wohnhaus im Akazienweg eingebrochen und haben es nach Diebesgut durchsucht. Das teilte die Polizei am Freitagmorgen mit.

Nach bisherigem Kenntnisstand wurden mehrere Herrenuhren entwendet. Die Polizei sucht nun Zeugen. Wer im genannten Zeitraum etwas Auffälliges beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07181 2040 beim Polizeirevier in Schorndorf zu melden.