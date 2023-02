Schorndorf-Miedelsbach: Kollision trotz Vollbremsung – Autofahrerin in Klinik

Bei einem Unfall in Schorndorf-Miedelsbach ist am Montag (20.02.) eine 30-Jährige leicht verletzt worden. Sie wurde in eine Krankenhaus eingeliefert.

Unfall: Hoher Schaden, Autos werden abgeschleppt

Laut Polizei wollte die Frau gegen 9 Uhr in der Haubersbronner Straße mit ihrem Renault auf ein Firmengrundstück abbiegen. Sie übersah dabei einen entgegenkommenden Audi. Der Fahrer konnte eine Kollision "trotz Vollbremsung" nicht mehr verhindern. Das Auto der 30-Jährigen stieß erst mit dem Audi zusammen und prallte anschließend noch gegen einen Peugeot.

An den Autos entstand laut Polizei ein Schaden von etwa 32.000 Euro. Der Renault und der Audi mussten abgeschleppt werden.