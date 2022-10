Schorndorf: Motorradfahrerin am Kreisverkehr schwer verletzt

Am Mittwochmorgen (12.10.) ist eine Motorradfahrerin bei einem Unfall am Kreisverkehr Kahlaer Platz in Schorndorf schwer verletzt worden.

Gegen 7.30 Uhr fuhrt ein 43-jähriger Autofahrer in den Kreisverkehr ein, ohne auf die Vorfahrt der Motorradfahrerin zu achten. Diese konnte laut Polizei nicht mehr reagieren und stieß mit dem Auto zusammen. Die Frau wurde schwer verletzt vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Motorrad wurde abgeschleppt. Der Sachschaden beträgt etwa 8000 Euro.