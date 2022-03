Ein Paketbote hat am Montag (28.3.) mit seinem Fahrzeug einen Steinpoller in der Hungerbühlstraße in Schorndorf beschädigt.

Wie die Polizei berichtet, stieß der 57-jährige Paketbote gegen 12.30 Uhr beim Rückwärtsfahren gegen den Steinpoller eines 75-Jährigen und beschädigte diesen. Es entstand ein Schaden von etwa 5000 Euro.