Schorndorf: Polizei erwischt drei Verkehrsteilnehmer unter Drogeneinfluss

Ein 25-Jähriger ist am Donnerstag (02.03.) bei Haubersbronn unter Einwirkung von Drogen Auto gefahren. Dabei wäre der junge Mann fast in den Gegenverkehr und auf den Grünstreifen gefahren. Wie die Polizei mitteilt, meldeten Verkehrsteilnehmer gegen 14.30 Uhr einen in Schlangenlinien fahrenden Seat-Fahrer in der Welzheimer.

Eine alarmierte Polizeistreife konnte den 25-Jährigen stoppen. Bei den Überprüfungen stellten die Beamten fest, dass der junge Mann unter Drogeneinwirkung stand. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein entzogen.

Auch in Oppenweiler und Winterbach Verkehrsteilnehmer Drogeneinwirkung unterwegs

Einen weiteren fahruntüchtigen Autofahrer stoppten Polizeibeamte am Donnerstag (02.03.) gegen 18.30 Uhr in der Fabrikstraße in Oppenweiler. Ein 21-jährige Mann war mit einem nicht versicherten elektrischen Kleinkraftzeug unterwegs. Streifenbeamte der Polizei Backnang hielten ihn an. Die Beamten bemerkten bei dem 21-Jährigen deutliche Anzeichen einer Drogenbeeinflussung. Auch gegen ihn wurde ein Verfahren eingeleitet. Zudem veranlassten die Beamten eine Blutuntersuchung.

Am Freitagmorgen (03.03.) wurde gegen 1.30 Uhr ein Tesla-Fahrer in Winterbach angehalten. Nach Angaben der Polizei war der Mann in der Falkenstraße unterwegs und stand unter „einer akuten Drogenbeeinflussung“. Polizisten hatten den 49-jährigen Tesla-Fahrer im Rahmen einer allgemeinen Kontrolle angehalten und überprüft. Ihm drohen nun ein Fahrverbot und ein Bußgeld.