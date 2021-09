Eine Streife der Polizeihundeführerstaffel hat am Freitag (17.09.) in Schorndorf mutmaßliche Räuber auf frischer Tat erwischt. Bei ihrem Einsatz trafen sie in der Johann-Philipp-Palm-Straße auf zwei Angreifer, die einen 22-jährigen Mann körperlich angingen.

Der 22-jährige soll von den beiden 18- und 19-jährigen Tatverdächtigen zuvor nach Geld gefragt worden sein. Als er die Frage verneinte, griffen die beiden ihn an. Durch das schnelle Eingreifen der Polizeibeamten konnte schlimmeres