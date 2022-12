Schorndorf-Schornbach: Auffahr-Unfall mit drei beteiligten Autos – 17.000 Euro Schaden

In Schorndbach hat sich am Donnerstag (08.12.) ein Unfall mit drei beteiligten Autos ereignet. Nach Angaben der Polizei befuhr eine 44-jährige VW-Fahrerin kurz nach 8 Uhr die Talauenstraße in Richtung Schorndorf.

Dabei bemerkte die 44-Jährige nicht, dass der Verkehr vor ihr zum Stehen gekommen war. Sie fuhr mit ihrem VW auf den BMW eines 24-Jährigen auf. Durch den Aufprall wurde der BWM auf einen davorstehenden Daimler-Kleinlaster eines 65-Jährigen aufgeschoben. Der VW war in Folge des Unfalls nicht mehr fahrbereit. Insgesamt entstand bei dem Zusammenstoß ein Sachschaden von rund 17.000 Euro.