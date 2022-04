Eine 81-jährige Autofahrerin hat am Dienstag (26.4.) gegen 16.15 Uhr ein Gebäude in der Winterbacher Straße in Schorndorf beschädigt. Wie die Polizei berichtet, verwechselte die 81-Jährige beim ausparken die Bremse mit dem Gaspedal und prallte daraufhin gegen das Gebäude. Die Frau blieb unverletzt. Der Sachschaden beträgt etwa 5000 Euro.