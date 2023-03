Schorndorf: Streit in Wohnheim für Flüchtlinge eskaliert

In einem Wohnheim für Flüchtlinge sind in der Nacht zum Mittwoch (29.3.) etwa zwanzig Bewohner in einen Streit geraten, der einen Polizeieinsatz nach sich zog.

Wie die Polizei berichtet, eskalierte die Situation gegen 0.50 Uhr, als ein 22-jähriger Bewohner des Heims während des Streits immer aggressiver wurde und mehrere Gegenstände beschädigte. Die Beamten konnten den Mann vor Ort nicht beruhigen und nahmen ihn daraufhin in Gewahrsam. Da er sich heftig gegen die Polizeimaßnahmen zur Wehr setzte und Beleidigungen aussprach, wurde er letztlich in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen.