Schorndorf: Streit zwischen Verkehrsteilnehmern eskaliert

In Schorndorf ist es am Samstagnachmittag (24.07.) gegen 15.45 Uhr zu einem Streit zwischen zwei Verkehrsteilnehmern gekommen.

Wie die Polizei mitteilte, befuhr ein 23-jähriger Autofahrer die Rosenstraße und fuhr verbotenerweise ein Stück in die Einbahnstraße Schulstraße. Er wollte dort an einem Stellplatz an der Einmündung anhalten und seine Beifahrerin aussteigen lassen. Ein 29-jähriger Autofahrer, der auf der Schulstraße in Richtung Rosenstraße unterwegs war, regte sich über das verkehrswidrige Verhalten des 23-Jährigen so auf, dass es zu einem Streit kam.

Beide stiegen aus ihren Fahrzeugen und es kam zu einem Gerangel. Nachdem die Oberteile von beiden beschädigt wurden, endete der Streit auf dem Boden. Beide wurden leicht verletzt. Die Polizei nahm eine Anzeige auf.