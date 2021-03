Schorndorf: Unbekannte zerstechen Autoreifen

Ein Unbekannter hat zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmittag (13.-14.03.) beide linke Reifen eines in der Schulstraße geparkten Peugeot zerstochen. Das teilt die Polizei mit.

Auch in Schorndorf-Weiler wurden zwischen Samstag (13.03.), 17 Uhr und Sonntag (14.03.), 12 Uhr an einem VW die Reifen zerstochen. Hier zerstach der Täter alle vier Reifen. Außerdem besprühte der Unbekannte den Auspuff des in der Lortzingstraße geparkten VWs mit Bauschaum. Insgesamt verursachte er einen Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro am VW.

Zeugenhinweise zu beiden Vorfällen nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.