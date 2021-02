Schorndorf: Unbekannter Autofahrer beschädigt parkenden Opel und flüchtet

Am Donnerstag (25.02.) ist es in der Zeit zwischen 5.30 Uhr und 13 Uhr in Schorndorf zu einer Unfallflucht gekommen.

Ein unbekannter Autofahrer beschädigte einen geparkten Opel Astra und entfernte sich anschließend vom Unfallort. An dem in der Welzheimer Straße geparkten Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro, wie die Polizei mitteilt. Hinweise, die zur Ergreifung des Unfallverursachers führen, können unter der Telefonnummer 07181 / 20 40 gemacht werden.