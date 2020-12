Schorndorf: Unbekannter zündet Feuerwerkskörper auf geparktem Auto

Etwa 1500 Euro Sachschaden entstanden an einem Opel in der Remsstraße in Schorndorf zwischen Samstagabend (05.12.) 19 Uhr und Montagmorgen (07.12.) 9 Uhr.

Ein noch unbekannter Mann hat laut einem Bericht der Polizei auf dem Fahrzeug einen Feuerwerkskörper angezündet, sodass die Windschutzscheibe stark beschädigt wurde. Um den Verursacher zu ermitteln, bittet das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 um Zeugenhinweise.