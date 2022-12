Schorndorf: Unfall mit zwei Lkw am Tuscaloosa-Kreisel - Stau bis auf die B29

In Schorndorf ist es am Dienstagmorgen (06.12.) zu einem Verkehrsunfall im Bereich des Tuscaloosa-Kreisel gekommen. Laut ersten Informationen der Polizei sind zwei Lkw in den Unfall verwickelt.

Rückstau bis auf die B29-Ausfahrt Schorndorf

Gemeldet wurde der Vorfall gegen 8.30 Uhr, die Polizei ist aktuell (Stand 9.20 Uhr) im Einsatz.

Durch den Unfall bildet sich ein langer Stau, der bis auf die B29-Ausfahrt Schorndorf zurückreicht. Wer aus Richtung Waiblingen nach Schorndorf fahren will, muss sich also auf Wartezeiten einstellen.

Weitere Informationen folgen.