In Schorndorf ist es am Donnerstag (31.03.) zu einer Unfallflucht gekommen. Laut Polizeibericht wurde zwischen 1.30 Uhr und 12 Uhr ein Opel, der auf einem Firmenparkplatz in der Gottlob-Bauknecht-Straße abgestellt war, beschädigt. Der Verursacher ist bislang nicht bekannt. Der Schaden beläuft sich auf rund 600 Euro.

Hinweise auf den geflüchteten Verursacher nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181/2040 entgegen.

