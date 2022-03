Die Feuerwehr in Schorndorf ist am Mittwochnachmittag (23.03.) gegen 17.15 Uhr zu einem Einsatz in die Schorndorfer Straße in Schorndorf ausgerückt. Grund für den Einsatz: Starker Rauch quoll aus einer Wohnung. Wie die Polizei mitteilt, stellte sich vor Ort heraus, dass ein Kochtopf mit verkohltem Essen die Ursache für die Rauchentwicklung war. Ein offenes Feuer sei nicht entstanden. Die Feuerwehr lüftete die Wohnung. Ein Sachschaden sei nach aktuellem Kenntnisstand der Polizei nicht