Schorndorf: Versuchter Einbruch in Norma-Supermarkt am Sonntag (18.07.) – Zeugen gesucht

In der Nacht auf Sonntag (19.07.) haben Unbekannte in Schorndorf versucht, in einen Supermarkt im Rehhaldenweg einzubrechen. Unseren Informationen zufolge handelt es sich dabei um die dortige Norma-Filiale.

Wie die Polizei mitteilt, lösten die Unbekannten zwischen 3 Uhr und 4 die Alarmanlage aus und flüchteten. Erbeutet wurde demnach nichts. "Dennoch hinterließen die Einbrecher Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro" so die Polizei.

Worauf es die Einbrecher abgesehen hatten, ist offenbar noch unklar. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegengenommen.