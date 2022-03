In Schorndorf haben bislang Unbekannte am frühen Freitagmorgen (04.03.) versucht, in eine Tankstelle einzubrechen. Zu dem Vorfall in der Waiblinger Straße sucht die Polizei nun Zeugen.

Scheibe eingeschlagen

Wie aus einer aktuellen Mitteilung hervorgeht, schlugen die Täter gegen 3.30 Uhr eine Glasscheibe ein. Sie drangen jedoch nicht ins Gebäude ein, weil sie "vermutlich gestört wurden", teilte ein Polizeisprecher auf Nachfrage unserer Redaktion mit.

Wer Hinweise zum