An der Kreuzung zwischen der L1152 und der L1151 ist es am Donnerstagabend (20.08.) gegen 17.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen.

Eine 34-jährige Fahrerin eines KIA übersah laut Poilzei beim Einfahren in die L1151 einen 17-jährigen Mercedes-Fahrer. Der 17-Jährige wich der 34-Jährigen aus und geriet nach links in eine Böschung. Dadurch entstand am Mercedes ein Totalschaden in Höhe von etwa 3000 Euro.