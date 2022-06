Ein 20-jähriger Audi-Fahrer hat am Mittwoch (08.06.) in Schorndorf einen Unfall verursacht. Nach Angaben der Polizei befuhr er befuhr gegen 18 Uhr die Lange Straße und bog nach links in die Künkelinstraße ein.

Dabei missachtete er die Vorfahrt und stieß mit seinem Audi gegen den Jeep einer 56-Jährigen. Verletzt wurde dabei laut Polizei niemand. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 6000 Euro.