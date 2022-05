Zwischen Samstag (30.4.) um 13.30 Uhr und Sonntag (1.5.) um 7.10 Uhr beschädigten bisher Unbekannte einen Renault, der in der Straße Am Bronnbach in Schorndorf-Weiler parkte.

Wie die Polizei berichtet, schlugen die Täter eine Scheibe ein und einen Außenspiegel ab. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf telefonisch unter der Nummer 07181 / 2040 entgegen.