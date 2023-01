Schorndorf-Weiler: Kinder in S-Bahn mit Messer bedroht - Polizei sucht Zeugen

Ein bisher unbekannter Täter hat am Montagnachmittag (16.01.) in einer S-Bahn der Linie S2 in Richtung Stuttgart einen 10- und einen 11-jährigen Jungen mit einem Messer bedroht. Die Polizei sucht nun Zeugen zu dem Vorfall.

Halt in Remshalden: Jungs flüchten sich in einen Supermarkt

Laut aktuellen Erkenntnissen sollen die Kinder gegen 16.50 Uhr in Schorndorf-Weiler lachend in die S-Bahn gestiegen sein, was ein sich in der S-Bahn befindlicher Mann offenbar auf sich bezog. "Hier zog der bisher unbekannte Täter augenscheinlich ein Messer und bedrohte die 10- und 12-jährigen Jungen damit", heißt es in einer Mitteilung der Bundespolizeidirektion Stuttgart.

Am Haltepunkt Remshalden-Geradstetten flüchteten die Jungs aus der S-Bahn in einen nahegelegenen Supermarkt und verständigten die Polizei. Der Täter, bei dem es sich bisherigen Erkenntnissen zufolge um einen 175 bis 180 Zentimeter großen, schwarzhaarigen Mann mit dunkler Hautfarbe handeln soll, verblieb in der S-Bahn.

Polizei ermittelt: Kamera in der S-Bahn soll Aufschluss geben

Laut Zeugenaussagen war er ca. 30 Jahre alt, sprach fließend Deutsch und trug zum Tatzeitpunkt eine weiße Felljacke, eine enge weiße Jeans und weiße Schuhe der Marke Nike. Die Auswertung der Kameraaufnahmen in der S-Bahn sollen weitere Erkenntnisse zum Tathergang liefern. Die Ermittlungen wegen des Verdachts einer Bedrohung dauern an.