Schorndorf-Weiler: Rollerfahrerin bei Unfall in Kreisverkehr schwer verletzt

Eine 39 Jahre alte Rollerfahrerin ist bei einem Verkehrsunfall am Freitagabend (25.09.) kurz nach 20 Uhr schwer verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilt, übersah eine 49-jährige Renault-Fahrerin den Roller beim Einfahren in den Kreisverkehr Schorndorfer Straße/Weilerstraße. Die Rollerfahrerin, die sich bereits im Kreisverkehr befunden hatte, stürzte beim nachfolgenden Zusammenstoß.

Die 39-Jährige wurde laut Polizei in ein Krankenhaus eingeliefert. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 2200 Euro.