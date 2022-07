Schorndorf-Weiler: Schlägerei zwischen mehreren Personen – Polizei sucht Zeugen

Am Dienstagabend (19.07.) ist es in Schorndorf-Weiler gegen 22 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall in der Verlängerung der Jahnstraße.

Mindestens eine Person wurde dabei verletzt. Die Waiblinger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat aufgenommen. Sie bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07361 - 5800 bei der Polizei zu melden.