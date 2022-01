Ein Zehnjähriger ist laut Polizei am Montagmittag (10.01.) an einem Zebrastreifen in Schorndorf angefahren und leicht verletzt worden.

Rettungswagen im Einsatz

Wie die Polizei mitteilt, wollte der Junge gegen 12.30 Uhr mit seinem Cityroller die Benzstraße am Fußgängerüberweg überqueren. Eine 76-jährige Mercedes-Fahrerin habe den Zehnjährigen dabei übersehen.

Der Junge sei durch die Kollision gestürzt, so die Polizei weiter. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein