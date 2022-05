Schorndorf: Zwei Leichtverletzte bei Autounfall in der Talauenstraße

In Schorndorf ist es am Freitagmorgen (13.05.) zu einem Autounfall gekommen. Laut Polizeibericht staute sich gegen 7 Uhr der Verkehr in der Talauenstraße wegen der Müllabfuhr.

8.000 Euro Sachschaden

Ein 18-jähriger Audi-Fahrer erkannte das Stauende nicht früh genug und fuhr auf das Auto einer 23-jährigen Skoda-Fahrerin auf. Das Auto der jungen Frau wurde noch auf einen davorstehenden Mercedes aufgeschoben.

Die 23-Jährige und der 21-jährige Mercedes-Fahrer wurden bei dem Aufprall leicht verletzt. An den drei Autos entstand laut Polizei ein Sachschaden von rund 8.000 Euro.