Schorndorf: Auseinandersetzung in und vor Club - Polizei sucht Zeugen

Nach einer Auseinandersetzung in einem Club in Schorndorf sucht die Polizei Zeugen zu dem Vorfall.

30-jähriger Mann wird verletzt

Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilte, war es am frühen Sonntagmorgen gegen 04.30 Uhr in sowie vor einem Club in der Karlstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren männlichen Personen gekommen. Ein 30-jähriger Mann wurde hierbei verletzt.

"Da die genauen Umstände noch unklar sind, sucht die Polizei Zeugen des Vorfalls", heißt es weiter im Polizeibericht. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07181 2040 mit dem Polizeirevier Schorndorf in Verbindung zu setzen.