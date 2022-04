Zwei Männer wurden bei einer Auseinandersetzung am Mittwochabend (27.4.) in Schorndorf erheblich verletzt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Während eines Streits in einem Jugendraum in der Straße "Hammerschlag" wurde einem 31-jährigen Mann mit einer Billardkugel ins Gesicht geschlagen. Dabei wurde er erheblich verletzt und von einem Bekannten in ein Krankenhaus gebracht. Dort traf die Gruppe erneut aufeinander und ließ die Situation eskalieren. Ein 23-Jähriger soll