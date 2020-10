Schranke in Parkhaus in Schorndorf zerstört: Polizei sucht nach Jugendlichen

Jugendliche sollen am Freitagabend (23.10.) gegen 23 Uhr eine Schranke des Parkhauses in der Karlsstraße in Schorndorf abgetreten haben. Das teilten Passanten der Polizei mit. Es soll sich um drei männliche und zwei weibliche Jugendliche gehandelt haben, so die Polizei. Einer der Jugendlichen trug eine braune Jacke.

Trotz sofortiger Suche nach den Tätern, konnten diese laut Polizei nirgends mehr angetroffen werden. Zeugen, welche hierzu Beobachtungen gemacht haben, bittet die Polizei, dass sie sich beim Polizeirevier Schorndorf (Tel. 07181 / 20 40) melden.