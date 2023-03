Schwaikheim: 23-jähriger Betrunkener droht mit dem Tod und verletzt Polizistin

Ein 23-jähriger Mann hat am Dienstagnachmittag (21.03.) gegen 14.30 Uhr auf dem Areal einer Firma in der Max-Eyth-Straße in Schwaikheim Mitarbeiter der Firma beleidigt und mit dem Tod bedroht. Der 23-Jährige war betrunken. Das teilte die Polizei in einer Pressemitteilung mit.

Als die hinzugerufenen Polizeibeamten vor Ort eintrafen, hatte sich der 23-Jährige in die gegenüberliegende Asylunterkunft zurückgezogen. Da der Mann sich auch dort nicht beruhigen ließ, wurde er in Gewahrsam genommen. Er beleidigte die Polizisten und wehrte sich. Dabei wurde eine Polizistin leicht verletzt. Letztlich wurde der 23-Jährige in die Gewahrsamszelle gebracht und muss mit einer Anzeige rechnen.