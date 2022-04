Am Wochenende wurden in Schwaikheim eine Bushaltestelle in der Winnender Straße sowie eine nah gelegene Betonwand mit Farbe beschmiert.

Polizei sucht Zeugen

Weiterhin wurde eine Verkehrsleitsäule, die an einer dortigen Verkehrsinsel angebracht war, herausgerissen und auf dem Gehweg abgelegt. Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilte, wurden die Beschädigungen am Sonntagmorgen (03.04.) gegen 07.30 Uhr bemerkt, die genaue Tatzeit ist bisher unbekannt.

"Zeugenhinweise