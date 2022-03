Am Sonntag (27.03.) haben unbekannte Diebe zwischen 3 und 14 Uhr eine Gartenhütte in der Verlängerung der Seestraße im Gewann Schönbühl in Schwaikheim aufgebrochen und diese nach Diebesgut untersucht. Das teilte die Polizei mit.

Nach aktuellem Kenntnisstand wurden zwei Luftgewehre der Marke Umarex, ein roter Notstromaggregat vom Hersteller Honda, eine Musikanlange von JBL sowie ein Lichtstrahler im Gesamtwert von mehreren tausend Euro gestohlen. Zeugenhinweise nimmt der