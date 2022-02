Ein unbekannter Täter hat in der Nacht auf Donnerstag (03.02.) gegen 0.15 Uhr mehrere Stromverteilerkästen in der Hochberggasse in Schwaikheim mit Farbe beschmiert.

Wie die Polizei mitteilte, soll der Täter etwa 170 cm groß sein und zur Tatzeit graue, halbhohe Stiefel, eine schwarze Hose und eine schwarze Jacke getragen und eventull einen Rucksack dabei gehabt haben. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

