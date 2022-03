Am Samstag (26.03.) zwischen 11.30 und 13 Uhr touchierte ein bisher unbekannter Unfallverursacher einen in Schwaikheim in der Ludwigsburger Straße geparkten Pkw Ford und entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle.

Polizei sucht Zeugen

"Wer hat den Vorfall beobachtet? Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Winnenden, 07195/6940 zu melden", heißt es in einer Mitteilung aus dem Polizeipräsidium Aalen.

{element}