Die Feuerwehr ist am Donnerstagnachmittag (20.01.) gegen 14.30 Uhr wegen eines Brands in der Blumenstraße in Schwaikheim alarmiert worden.

Wie die Feuerwehr auf Nachfrage mitteilte, war ein Mülltonnenreinigungsfahrzeug wegen eines technischen Defekts in Brand geraten. Dieser wurde allerdings von dem Fahrer und den Anwohnern gelöscht, bevor die Feuerwehr mit drei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften dort eintraf. Die Wehr sicherte das Fahrzeuge noch ab und kontrollierte es, so dass das