Schwaikheim: Mann beschädigt mindestens neun Autos – Polizei sucht Zeugen

Ein Unbekannter soll am Montag (05.12.) in Schwaikheim mindestens neun Autos beschädigt haben. Nach Angaben der Polizei meldeten Zeugen gegen 0.45 Uhr, dass ein Unbekannter, der die Talstraße in Richtung Ortsmitte entlangging, mehrere Autos beschädigte.

Tatverdächtiger zwischen 20 und 30 Jahren alt

Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei hatte sich der Unbekannte außerdem an drei weiteren Autos zu schaffen gemacht. Zeugen hatten dem Mann als einen dunkelhäutigen, etwa 1,75 Meter großen Mann mit kurzen schwarzen Haaren beschrieben. Er soll zwischen 20 und 30 Jahren alt sein. Zum Tatzeitpunkt soll er eine helle Winterjacke und eine dunkle Hose getragen haben. Die Polizei Schwaikheim bittet um Hinweise unter der Telefon 07195 969030.