Schwaikheim: Polizei erwischt Autofahrer unter Drogeneinfluss am Steuer

Die Polizei in Schwaikheim hat am Sonntagabend (31.07.) einen 32-jährigen Renault-Fahrer unter Drogeneinfluss am Steuer erwischt.

Wie die Polizei mitteilt, kontrollierten Beamte gegen 14.30 Uhr den Renault-Fahrer im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Hauptstraße. Nachdem sich bei den Überprüfungen konkrete Anhaltspukte auf eine akute Drogenbeeinflussung ergaben, führten die Beamten bei dem 32-Jährigen einen entsprechenden Test durch.

Der Test bestätigte die Vermutung der Beamten. Dem Autofahrer wurde die Weiterfahrt untersagt. Eine Blutuntersuchung zur Feststellung der Fahreignung wurde veranlasst.