Ein 17-Jähriger ist am Sonntagabend (20.02.) bei einer Auseinandersetzung in einer S-Bahn der Linie S3 verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, soll es zunächst zu einem verbalen Streit zwischen einem Unbekannte und einem 16 und einem 17 Jahre alten Jugendlichen gekommen sein. Im Verlauf der Streitigkeiten soll der Unbekannte die beiden Jugendlichen beleidigt und bedroht haben. Beim Halt der S-Bahn am Bahnhof Schwaikheim gegen 21.10 Uhr soll der mutmaßliche Täter eine Bierflasche nach dem