Schwaikheim: Unbekannter wirft Feuerwerkskörper auf vorbeifahrendes Auto

In der Fritz-Müller-Allee in Schwaikheim hat ein unbekannter Täter in der Silvesternacht (01.01.) gegen 1.45 Uhr einen vorbeifahrenden Ford mit Feuerwerkskörper beschädigt. Das teilte die Polizei in einer Pressemitteilung mit.

Polizei sucht Zeugen

Der unbekannter Täter warf den Feuerwerkskörper gegen einen vorbeifahrenden Ford, wodurch der Seitenairbag auf der Fahrerseite auslöste. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ungefähr 500 Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Schwaikheim unter der Telefonnummer 07195 969030 entgegen.