Schwaikheim: Vermisster 83-Jähriger Senior wohlbehalten aufgefunden

Am frühen Mittwochnachmittag (15.06.) ist in Schwaikheim ein dementer 83-Jähriger vermisst worden. Die Polizei leitete umgehend eine Vermisstensuche ein. Am späten Mittwochabend teilte die Polizei dann mit: Der Mann konnte wohlbehalten aufgefunden werden.

Der Senior soll am Mittwoch das letzte Mal gegen 12.30 Uhr gesehen worden sein. Zudem galt der Mann als dement und orientierungslos. Gegen 21.20 Uhr konnte die Polizei den 83-Jährigen wohlbehalten im Landkreis Ludwigsburg mit seinem Auto antreffen.