Schwaikheim: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Am Montagmorgen (2.5.) ein unbekannter Fahrer eines weißen Transporters in der Bismarkstraße in Schwaikheim einen Unfall verursacht, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Wie die Polizei berichtet, streifte der Unbekannte den Außenspiegel einer entgegenkommenden Fiat-Fahrerin und fuhr anschließend weiter, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07195 6940 mit dem Polizeirevier Winnenden in Verbindung zu setzen.